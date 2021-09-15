У Украины нет страховки от колебаний рынка – уйдя от прямых закупок российского газа, она так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

Украинские власти официально прекратили импортировать газ из России 25 ноября 2015 года, но на самом деле закупают его по реверсу у европейских поставщиков с существенной переплатой.

Валентин Землянский: Украина сейчас платит за российский газ в разы дороже, чем Германия © Facebook/Валентин Землянский Владимир Путин сообщил, что Германия покупает российский газ по долгосрочным контрактам по $220 за тысячу кубометров. По словам эксперта, Украина сейчас не покупает газ по сопоставимой цене.

«Проблема в том, что Украина, уйдя от прямых закупок российского газа, так и не перешла на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Я не готов сейчас озвучить мотивацию, чем руководствовалось правление «Нафтогаза», но контракты — спотовые (краткосрочные — ред.)», — рассказал Землянский.

Как рассказал собеседник, ссылаясь на данные таможни, цена импортного газа на Украине в августе составляла $497 за тысячу кубометров.

«Нет вот этой страховки от колебаний рынка, которую предоставляет долгосрочный контракт», — добавил эксперт.

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