Украинский астролог Влад Росс ответил на вопрос, кто может сменить Владимира Зеленского в президентском кресле. Имя возможного лидера страны он назвал 13 сентября в эфире YouTube-программы «А как на самом деле?»

«Гнать на фиг!»: Макаревич выбесил украинцев дружбой с «фанатом Путина» © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пусковым механизмом народных волнений и последующей за ними отставки главы украинского государства может стать рост тарифов, заявил Росс. По его подсчетам, в 2023 году на Украине пройдут досрочные выборы, причем как парламента, так и президентские, а возможно одна из ветвей власти и вовсе будет упразднена. А от времени выборов, утверждает астролог, зависит немало.

«Нужно рассмотреть расположение звезд, у кого больше шансов. Например, у Зеленского больше шансов в 2024 году баллотироваться, у [спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова — в 23-м. Кстати, это один из кандидатов, который реально может быть после Зеленского. Я видел его карту рождения, Луна в соединении с Сатурном, точно также, как и у Зеленского», — спрогнозировал Росс.

Еще одним претендентом на главную должность страны, на его взгляд, может стать экс-премьер-министр Владимир Гройсман.