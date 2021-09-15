Если гипотетически говорить о том, что Дмитрий Разумков победит на будущих президентских выборах, то это приведет смягчению риторики украинского руководства. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не Руслан Стефанчук.

Учитывая, что Разумков, это центристский проект, который будет иметь свою электоральную нишу на Юго-Востоке и частично в Центре, он не должен качнуться вправо, считает эксперт.

У Разумкова довольно неплохой опыт в среде политконсультантов, он понимает все процессы и понимает причинно-следственные связи, и мы можем надеяться, что он будет более грамотно подходить к вопросам внешней политики и взаимоотношений с РФ, рассуждает специалист.

«Но дело не только в нем, а еще и в команде. Вопрос не только в фигуре Зеленского, а в его окружении. А команда мало чем отличается от команды Порошенко. Это те же «ястребы», которые пытаются выслужиться перед внешним и внутренним капиталом. Они ведут президента не тем путем, которым следовало бы идти. Хотя курсу действующей власти люди вынесли вердикт, когда проголосовали за Зеленского и не поддержали Порошенко», — указал Лазарев.

Но есть основания полагать, что любой другой президент будет иметь другой окрас во время выборов и будет менять внешние ориентиры, это связано еще и с другим геополитическим раскладом в Восточной Европе, когда США будут оказывать властям ту или иную поддержку, заключил собеседник издания.

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