Ранее известный украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.
Эксперт отметил, что разница между Стефанчуком и Корниенко небольшая, потому что и тот, и другой — люди Офиса президента, которые будут выполнять их поручения и задания.
«Поэтому это внутривидовая борьба за то, чтобы в будущем иметь возможность стать главой государства», — указал Лазарев.
Убрать Дмитрия Разумкова с должности главы парламента — значит уменьшить его узнаваемость. Но в этом случае Разумков действительно начнет свою предвыборную кампанию, и это будет нести дополнительные риски для команды Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.