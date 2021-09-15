Учитывая позицию спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, есть логика в том, что в Офисе президента раздумывают поменять его на Руслана Стефанчука или Александра Корниенко. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

Эксперт отметил, что разница между Стефанчуком и Корниенко небольшая, потому что и тот, и другой — люди Офиса президента, которые будут выполнять их поручения и задания.

«Поэтому это внутривидовая борьба за то, чтобы в будущем иметь возможность стать главой государства», — указал Лазарев.

Убрать Дмитрия Разумкова с должности главы парламента — значит уменьшить его узнаваемость. Но в этом случае Разумков действительно начнет свою предвыборную кампанию, и это будет нести дополнительные риски для команды Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.

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