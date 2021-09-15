Убрать Дмитрия Разумкова с должности главы парламента — значит уменьшить его узнаваемость. Но в этом случае Разумков действительно начнет свою предвыборную кампанию, и это будет нести дополнительные риски для команды Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

Эксперт уточнил, что у Разумкова отличные отношения с бывшими чиновниками, по которым прошелся президент Зеленский, с частью украинского бизнеса, который находится под давлением и угрозой ликвидации, у него есть связи на международном уровне, и его воспринимают как «новое лицо», но только более профессиональное, так как он выходец из политологического поля, а не из артистов.

«Если он начнет избирательную кампанию, то ускорится процесс неизбежного. Поэтому можно ограничить его доступ к медиа, но получить уже сейчас серьезного конкурента, а Офис президента сейчас к этому не готов. Они и так развязали огромное количество конфликтов с различными бизнес-группами и политическими кланами. Добавить сейчас туда еще и Разумкова, который может стать удобной фигурой для всех «обиженных» чиновников и бизнесменов и которого они могут поддержать, — это серьезный риск», — отметил Лазарев.

Если Разумков докажет, что пришел во власть с новой командой в надежде сделать жизнь лучше, а сама команда этого не хотела или оказалась непрофессиональной, у него будет шанс победить на выборах, заключил собеседник издания.

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