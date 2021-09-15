Украина не превратится ни в какой Афганистан. В этом случае иная концепция, поскольку США не хотели бы нигде больше воевать так масштабно и напрямую. Они хотели бы использовать другие ходы. Для Украины это гораздо более плачевная ситуация. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать Украину с Афганистаном в том смысле, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. По его словам, в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им «противостояла российская армия», а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

Те люди, которые жестко настроены против России, считают, что в идеале на Украину должны войти войска НАТО, которые нанесут России военное поражение, но в США видят эту ситуацию совершенно по-другому, подчеркнул эксперт.

«Да, ограниченная помощь, да, накачка в информационном и политическом поле. Да, какая-то поддержка средствами разведки и прочее. Да, инфраструктурные какие-то мероприятия. Но в итоге, если война, то руками украинцев, и гробы должны быть украинские. Ну, в лучшем случае, если есть какие-то добровольцы из числа поляков, литовцев — ну, пожалуйста, им никто не мешает. Мне кажется, что американцы, особенно после Афганистана, в ближайшие годы вообще не готовы к тому, чтобы куда-либо напрямую и масштабно впрягаться. Спецоперация — может быть. Отдельные удары по каким-то группировкам — может быть. Но в общем и целом тактика такая — загребать жар чужими руками», — уточнил Михеев.

Поэтому для Украины это как раз очень неприятный сценарий, это сценарий собственных похорон, или как минимум это сценарий гробов, заключил собеседник издания.

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