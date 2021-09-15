Ранее Компания «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company договорились о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырех блоков на территории Украины. Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов.
Эксперт пояснил, что Украина — это лишь одна из частей такой глобальной конкуренции Westinghouse с Росатомом и с российской атомной промышленностью, с теми объектами, которые были построены в советское время или уже в постсоветское.
«Вопрос только в том, что еще до Порошенко, до 2014 года, несколько раз пробовали это делать, и получается, что топливные элементы, которые поставляют, ТВЭЛы, и продукция Westinghouse плохо сочетаются с советскими реакторами, и их из-за этого несколько раз приходилось останавливать в аварийном порядке. Поэтому решили попытаться впихнуть невпихуемое — это слишком опасно, а давайте-ка сделаем так, что мы построим новые энергоблоки, которые будут полностью построены Westinghouse», — указал Михеев.
Поэтому какой-то интерес США есть, но на Украине из этого раздувают невероятную сенсацию, хотя в реальности это местечковая история с довольно ограниченным потенциалом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.