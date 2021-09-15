Если на Украине и будут строить энергоблоки, то этим будет заниматься частная американская компания Westinghouse. Это не совсем одно и то же, это не означает, что государство США будет этим заниматься на благотворительной основе. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что Украина — это лишь одна из частей такой глобальной конкуренции Westinghouse с Росатомом и с российской атомной промышленностью, с теми объектами, которые были построены в советское время или уже в постсоветское.

«Вопрос только в том, что еще до Порошенко, до 2014 года, несколько раз пробовали это делать, и получается, что топливные элементы, которые поставляют, ТВЭЛы, и продукция Westinghouse плохо сочетаются с советскими реакторами, и их из-за этого несколько раз приходилось останавливать в аварийном порядке. Поэтому решили попытаться впихнуть невпихуемое — это слишком опасно, а давайте-ка сделаем так, что мы построим новые энергоблоки, которые будут полностью построены Westinghouse», — указал Михеев.

Поэтому какой-то интерес США есть, но на Украине из этого раздувают невероятную сенсацию, хотя в реальности это местечковая история с довольно ограниченным потенциалом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.