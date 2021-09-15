Украина не является независимым государством. Оно находится в плену примитивных стереотипов, которыми само себя подкармливает. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

«Они говорят — Зеленский встретился с Байденом, теперь счастье будет. Тридцать лет кормят все одним и тем же. Когда же будет счастье, когда нас примут в Европу, когда нам дадут безвиз, когда будет Ассоциация, когда будет НАТО? Когда встретимся с Байденом — будет, значит, счастье. Счастье не наступает от встречи с тем или иным президентом, в том числе американским», — подчеркнул эксперт.

Михеев считает, что встреча Зеленского с Байденом выглядит весьма скромно, а в его пробежке вокруг Белого дома, когда он пытается походить на американцев, проглядывает комплекс неполноценности.

На этой встрече в принципе не могли принять важных решений, поскольку Украина и так предоставляет себя в качестве инструмента для обслуживания американских интересов, и по большому счету Украина с 2014 года закрыла себе какие-либо возможности для маневра, заключил собеседник издания.

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