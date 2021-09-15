Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков счел идею спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича переименовать страну в Русь-Украину неудачной. По его словам, Украина сегодня требует изменений, требует реформ, но она точно не требует изменения названия. Играть с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть — это точно не государственная позиция, подчеркнул глава парламента.
Арестович — боец информационного фронта, и электоральных перспектив у него нет, уверен эксперт.
«Как правило, люди из медиасреды не проявляют себя на должностях, требующих организационных талантов. Посмотрите на министра культуры Ткаченко. Поэтому Арестович будет востребован именно в том качестве, в котором он используется сейчас», — указал Золотарев.
Что же касается Разумкова, то он прекрасно понимает, что спикерам в политической истории Украины редко удавалось стать президентами, поэтому Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.