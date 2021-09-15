Дмитрий Разумков очень гибкий и чувствующий конъюнктуру человек. Поэтому прогнозировать, как он будет вести себя как президент Украины, сложно. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

Когда Зеленский шел в президенты, он говорил о вполне здравых и разумных вещах, но в украинской политике, даже если «ангела с крылышками посадить в кресло президента, на следующий день у него вырастут рога и хвост», отметил эксперт.

«Поэтому прогнозировать, как он будет вести себя как президент, я не берусь. Он умеет чувствовать конъюнктуру и чувствовать момент, и взгляды оппозиционера Разумкова могут отличаться от взглядов президента Разумкова», — считает Золотарев.

Разумков хочет сделать так, чтобы его отставка максимально позитивно позиционировала его как альтернативную Владимиру Зеленскому фигуру без авторитаризма и без прочих благоглупостей, но вряд ли у него это удастся, заключил собеседник издания.

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