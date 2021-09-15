История со срывом операции по задержанию «вагнеровцев» никак не скажется на украинской политике и вряд ли приведет к громким отставкам. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: В Украине может сформироваться новая оппозиция вокруг Разумкова, Кличко и Гройсмана © Facebook, Золотарев Андрей Дмитрий Разумков заявил, что не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию «вагнеровцев», которую готовили украинские спецслужбы.

Эксперт уточнил, что фильм CNN не добавил ничего нового по сравнению с тем, что было опубликовано больше года назад Александром Коцем в его расследовании для «Комсомольской правды».

«Если Bellingcat в том же ключе выступит, будет много шума из ничего. Но то, что Разумков фактически выступил в унисон с той же Ириной Геращенко, которая потребовала создания ВКС, это очень показательно с точки зрения того, что Разумков нацелился на оппозицию Зеленскому», — указал Золотарев.

Результат работы этой комиссии может быть ничтожен, но сама по себе постановка вопроса в унисон с оппозицией показательна, заключил собеседник издания.

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