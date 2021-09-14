Донецкая Народная Республика предложила представителям Киева проинспектировать объекты инфраструктуры, поврежденные огнем вооруженных формирований Украины (ВФУ) за последние две недели, однако киевский режим ответил отказом, рассказал представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров 14 сентября

Как отмечается, в ходе видеоконференции подгруппы представители Киева обвинили Донецк в фальсификации фактов обстрелов энергетических и других важных объектов.

«Нами было предложено в рамках СЦКК в действующем составе подтвердить все эти факты последствий НРПО путем совместной инспекции», — заявил Никоноров.

Нужен образ жертвы: зачем ВСУ обстреливают Донецк и Горловку © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Как отмечает Донецкое агентство новостей, в последнее время армия Киева ведет целенаправленный огонь по инфраструктуре ДНР.

С 6 по 12 сентября были повреждены коммуникации и объекты двух донецких шахт, газопроводы, линии электропередач, в результате чего был обесточен поселок Старомихайловка.

12-13 сентября была атакована нефтебаза в Кировском районе Донецка с применением ударного беспилотника.

С прошлого заседания подгруппы в результате обстрелов ранены 9 мирных жителей, повреждено 28 домостроений. Трижды применялась тяжелая артиллерия и более 20 раз — минометы крупного калибра.