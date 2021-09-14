Как отмечается, в ходе видеоконференции подгруппы представители Киева обвинили Донецк в фальсификации фактов обстрелов энергетических и других важных объектов.
«Нами было предложено в рамках СЦКК в действующем составе подтвердить все эти факты последствий НРПО путем совместной инспекции», — заявил Никоноров.
Он подчеркнул, что в случае, если инспекция состоится, этот позитивный опыт мог бы быть закреплен в официальных документах, но «украинская сторона в очередной раз предпочла найти «сто причин» на это не пойти».
Как отмечает Донецкое агентство новостей, в последнее время армия Киева ведет целенаправленный огонь по инфраструктуре ДНР.
С 6 по 12 сентября были повреждены коммуникации и объекты двух донецких шахт, газопроводы, линии электропередач, в результате чего был обесточен поселок Старомихайловка.
12-13 сентября была атакована нефтебаза в Кировском районе Донецка с применением ударного беспилотника.
С прошлого заседания подгруппы в результате обстрелов ранены 9 мирных жителей, повреждено 28 домостроений. Трижды применялась тяжелая артиллерия и более 20 раз — минометы крупного калибра.