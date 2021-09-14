Европе будет угрожать нехватка голубого топлива, если поставки через украинскую газотранспортную сеть окажутся слишком низкими. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время беседы с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, сообщается на сайте украинского ведомства 14 сентября

Украинский министр уведомил немецкого чиновника о том, что в случае запуска «Северного потока — 2» Украина будет вынуждена перестроить свою газотранспортную систему для внутренних нужд, лишая Европы, цитируя Галущенко, «надежного, гибкого и независимого маршрута»

По мнению министра Галущенко, в случае запуска «СП — 2» ГТС Украины не сможет функционировать, что даст России «еще больше рычагов влияния на геополитику».

При этом износ украинской ГТС еще в 2015 году составлял 85%, как ранее сообщал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.