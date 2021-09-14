По словам Теленика, причиной повышения минимальной цены послужило подорожание сырья и материалов, используемых в отрасли. Замминистра отметил, что производители алкоголя уже не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями.
При этом чиновник отметил, что Минэкономики «учитывает все ключевые индикаторы» и «удельный вес производителей на рынке» во время принятия решений.
Добавим, что за последний год цены на продукты на Украине резко выросли в цене.
По данным Государственной службы статистики, сахар подорожал на 83,5%; подсолнечное масло — на 79%; яйца — на 33%; хлеб — на 16%; мясо — на 11,1%; макароны — на 9,3%.