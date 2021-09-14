Историк и писатель Федор Гайда родился 7 сентября 1976 года в Москве

В 1998 г. окончил с отличием исторический факультет МГУ, в 1998–2001 гг. обучался в аспирантуре исторического факультета МГУ.

В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию.

Работал на кафедре государственной политики философского факультета МГУ (2002–2005)

В 2017 г. защитил докторскую диссертацию.

Является автором 15 книг и 276 научных статей. Автор труда «Грани и рубежи: понятия "Украина" и "украинцы" в их историческом развитии».

Лауреат первой премии фонда памяти митрополита Макария (Булгакова) в номинации «История России» за 2005 год.