Сотрудники полиции приехали на место инцидента, чтобы решить вопрос с выброшенным из окна котом. Однако между заявительницей и одним из патрульных разгорелся спор — полицейский отказывался разговаривать с ней на украинском языке.
«Я приехал на вызов выяснять ситуацию с котом. Мы будем выяснять ситуацию с котом или то, на каком языке я общаюсь?», — спросил полицейский.
Однако женщина не была намерена отступать и требовала, чтобы с ней говорили только на украинском, как того требует закон.
«Вы нарушаете закон о языке. Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора», — заявила женщина.
Коллеги полицейского встали на сторону напарника и пытались убедить заявительницу, что сотрудник может общаться и на русском языке. Спор закончился тем, что полицейский назвал себя «некомпетентным в этом вопросе» и предложил женщине общаться только с его коллегами.
Был ли решен вопрос с котом не сообщается.
В январе 2020 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.