Жительница Хмельницкого вызвала полицейских, чтобы те помогли ей спасти кота, но вместо этого поссорилась с ними из-за русского языка. Об этом 12 сентября на своей странице в Facebook сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык

Сотрудники полиции приехали на место инцидента, чтобы решить вопрос с выброшенным из окна котом. Однако между заявительницей и одним из патрульных разгорелся спор — полицейский отказывался разговаривать с ней на украинском языке.

«Я приехал на вызов выяснять ситуацию с котом. Мы будем выяснять ситуацию с котом или то, на каком языке я общаюсь?», — спросил полицейский.

Не в мове дело. Почему украинский язык не поможет создать украинскую нацию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Вы нарушаете закон о языке. Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора», — заявила женщина.

Коллеги полицейского встали на сторону напарника и пытались убедить заявительницу, что сотрудник может общаться и на русском языке. Спор закончился тем, что полицейский назвал себя «некомпетентным в этом вопросе» и предложил женщине общаться только с его коллегами.

Был ли решен вопрос с котом не сообщается.

В январе 2020 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.