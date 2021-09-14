Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой СБУ 14 сентября

По данным правоохранителей, военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области.

«Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно — во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Белоруссия начала воспринимать Украину как потенциального противника - депутат Рады © sb.by

Боеприпасы были направлены на взрыво-техническую экспертизу. Продолжаются следственные действия, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.