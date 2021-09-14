По данным правоохранителей, военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области.
«Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно — во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины», — говорится в сообщении.
Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62.
Боеприпасы были направлены на взрыво-техническую экспертизу. Продолжаются следственные действия, открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.