Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями и трусами звезд российского шоу-бизнеса, которые из-за политики отвернулись от него, написал 14 сентября Telegram-канал «Пул Первого»

«Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий — не только наших, но прежде всего российских, великих, которые топтались здесь в Белоруссии, просили помочь залами, концертами, зрителями… Награды получали. И, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это даже не трусы. Это предатели», — сказал Лукашенко на церемонии награждения белорусских артистов.

Среди прочего, противники Лукашенко требовали артистов бойкотировать массовые мероприятия страны, например, «Славянский базар». На этот фестиваль в 2021 году не приехали российские артисты Наташа Королева и Михаил Галустян, а также украинские звезды — Maruv, Таисия Повалий и Тина Кароль.