«Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий — не только наших, но прежде всего российских, великих, которые топтались здесь в Белоруссии, просили помочь залами, концертами, зрителями… Награды получали. И, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это даже не трусы. Это предатели», — сказал Лукашенко на церемонии награждения белорусских артистов.
В начале августа 2020 года президентские выборы в Белоруссии вылились в массовые протесты: противники лидера страны сочли его очередную победу на выборах подтасованной.
Среди прочего, противники Лукашенко требовали артистов бойкотировать массовые мероприятия страны, например, «Славянский базар». На этот фестиваль в 2021 году не приехали российские артисты Наташа Королева и Михаил Галустян, а также украинские звезды — Maruv, Таисия Повалий и Тина Кароль.