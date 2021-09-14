Сам Франчетти отвергает выдвинутые против него обвинения, называя их «шагом к фашизму».
Защита россиянина намерена опротестовать решение суда, однако протест будет рассматриваться до 3 недель.
11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины был задержан один из участников событий «Крымской весны» Александр Франчетти.
В украинском ордере на арест Франчетти инкриминируется ряд статей, среди которых участие в госперевороте, участие в незаконных вооружённых формированиях и другое. Если задержанный будет передан украинским властям, то ему грозит до 8 лет тюрьмы.