Сторонники версии убийства мера Харькова Геннадия Кернеса вышли с акцией протеста к Офису президента Украины – они требуют от Владимира Зеленского взять расследование под личный контроль. Об этом 14 сентября сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

О смерти Геннадия Кернеса стало известно 17 декабря 2020 года. Мэр Харькова заболел COVID-19 и сражался с болезнью четыре месяца. За несколько дней до смерти у него отказала вторая почка.

Птенцы гнезда Кернеса: кто борется за пост мэра Харькова © paul-itk.livejournal.com

«Глава организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов считает, что "фактически захвачен полуторамиллионный город и его передали в управление непонятному субъекту», — говорится в сообщении.

Попытка участника митинга создать петицию на сайте Офиса президента не увенчалась успехом — ее просто не оформили.

Обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он примет участие в досрочных выборах городского головы, которые пройдут 31 октября.