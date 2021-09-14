О смерти Геннадия Кернеса стало известно 17 декабря 2020 года. Мэр Харькова заболел COVID-19 и сражался с болезнью четыре месяца. За несколько дней до смерти у него отказала вторая почка.
Приехавшие из Харькова митингующие уверены, что в 2020 году Кернеса преднамеренно убили ради захвата власти в городе.
«Глава организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов считает, что "фактически захвачен полуторамиллионный город и его передали в управление непонятному субъекту», — говорится в сообщении.
Попытка участника митинга создать петицию на сайте Офиса президента не увенчалась успехом — ее просто не оформили.
Обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он примет участие в досрочных выборах городского головы, которые пройдут 31 октября.