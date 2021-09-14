Ранее сообщалось, что саммит ОДКБ и ШОС отменен по причине того, что президент России вынужден уйти на самоизоляцию. В ближайшем окружении президента несколько человек заболели коронавирусом.
«В моем самом близком окружении несколько человек заболели. Один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него упали титры, но он ревакцинировался: судя по всему, поздновато. Через 3 дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день — очень близко, в течение всего дня. К чему я это говорю — это естественный эксперимент. Посмотрим, как сработает на практике "Спутник V". Титры у меня достаточно высокие. Надеюсь, что все будет так как и должно быть, и "Спутник V" покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — заявил президент.
Владимир Путин рассказывал, что привился «Спутником V», в ходе прямой линии с гражданами этим летом. По словам президента, каких-либо побочных эффектов он не ощутил, а уровень антител через 20 дней после вакцинации был высоким.