Президент России Владимир Путин рассказал о причинах своей самоизоляции в деталях, передает РИА Новости 14 сентября

Ранее сообщалось, что саммит ОДКБ и ШОС отменен по причине того, что президент России вынужден уйти на самоизоляцию. В ближайшем окружении президента несколько человек заболели коронавирусом.

Чувство юмора поможет: Путин пожелал Джонсону победить коронавирус © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин рассказывал, что привился «Спутником V», в ходе прямой линии с гражданами этим летом. По словам президента, каких-либо побочных эффектов он не ощутил, а уровень антител через 20 дней после вакцинации был высоким.