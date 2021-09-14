Белоруссия начала рассматривать Украину как своего потенциального противника, считает депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский. Об это он заявил в эфире телеканала «Украина 24» 13 сентября

Ранее стало известно, что Минск согласовал с Москвой перечень вооружения, который Белоруссия закупит у России до 2025 года. Его стоимость составит более чем 1 млрд долларов.

«Каким образом наше внешнеполитическое ведомство будет реагировать на право суверенного государства покупать различные виды вооружений? Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал», — сказал Вениславский.

«Запад-2021»: учения России и Белоруссии, напугавшие Европу и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Деньги в Беларуси на это вряд ли есть на данный момент, поэтому расценивать заявление [Александра] Лукашенко как факт закупки в настоящее время я бы не стал. Тем более, учитывая совместные российско-белорусские учения. Скорее всего, это была определенная политическая технология, которую использовал [Владимир] Путин, озвучив устами Лукашенко эту новую идею о выстраивании нового рубежа на границе с Украиной», — добавил депутат.

Отношения Украины и Белоруссии ухудшились после инаугурации Александра Лукашенко — в Киеве его не считают легитимным президентом. Лукашенко в ответ обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.