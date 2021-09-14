Сбербанк рассматривает разные варианты по судьбе «дочки» на Украине. Окончательное решение может быть вынесено до конца года, передает РИА Новости слова главы корпорации Германа Грефа 14 сентября

По словам Грефа, новые санкции делают формальный процесс продажи бизнеса чрезвычайно тяжелым. Глава компании добавил, что решение украинского суда препятствует использованию бренда Сбербанка, и на повестке дня стоит вопрос переименования бизнеса. Стало известно, куда уходит «Сбербанк» из Украины и Европы © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Ранее сообщалось, что украинский «Ощадбанк» (бывший филиал Сбербанка в Украинской ССР) выиграл право использования бренда «Сбербанк» на территории Украины. Бизнес российского «Сбербанка» на Украине был подорван санкциями киевской власти, введенными в марте 2017 года.