По словам Грефа, новые санкции делают формальный процесс продажи бизнеса чрезвычайно тяжелым. Глава компании добавил, что решение украинского суда препятствует использованию бренда Сбербанка, и на повестке дня стоит вопрос переименования бизнеса.
«Мы находимся в ситуации высокой неопределенности, к сожалению… мы сейчас рассматриваем разные варианты, может быть, до нового года мы выйдем на принятие какого-то решения… это больная тема для нас, но сейчас очевидного решения для нас нет», — заявил Греф журналистам.
Ранее сообщалось, что украинский «Ощадбанк» (бывший филиал Сбербанка в Украинской ССР) выиграл право использования бренда «Сбербанк» на территории Украины. Бизнес российского «Сбербанка» на Украине был подорван санкциями киевской власти, введенными в марте 2017 года.