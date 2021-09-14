Украинские националисты устроили пикет возле дома главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене. Об этом сообщили 14 сентября на сайте ОПЗЖ

Песков на примере Медведчука показал, что на Украине во всем доминирует русофобский подход © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк забросали дом фаерами и дымовыми шашками, а также написали на заборе оскорбительные надписи в адрес политика и президента России Владимира Путина.

Собравшиеся также препятствовали движению автомобилей и скандировали националистические лозунги.

Соратники Медведчука выразили уверенность, что акция проводится с позволения украинских властей и Службы безопасности Украины (СБУ), которые прибегают к самым низким методам политического преследования оппонентов.

«Ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут нас запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведем за прекращение их преступного курса, за соблюдение Конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство», — сказал Медведчук.

Ранее Медведчук не раз критиковал политику действующей власти Украины. В частности, он говорил о негативном отношении русскоязычных граждан к украинизации страны, отметив, что Россия и русский язык не могут быть враждебными элементами украинского общества.