Радикалы забросали дом фаерами и дымовыми шашками, а также написали на заборе оскорбительные надписи в адрес политика и президента России Владимира Путина.
Собравшиеся также препятствовали движению автомобилей и скандировали националистические лозунги.
Соратники Медведчука выразили уверенность, что акция проводится с позволения украинских властей и Службы безопасности Украины (СБУ), которые прибегают к самым низким методам политического преследования оппонентов.
«Ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут нас запугать и остановить нашу борьбу, которую мы ведем за прекращение их преступного курса, за соблюдение Конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство», — сказал Медведчук.
Ранее Медведчук не раз критиковал политику действующей власти Украины. В частности, он говорил о негативном отношении русскоязычных граждан к украинизации страны, отметив, что Россия и русский язык не могут быть враждебными элементами украинского общества.