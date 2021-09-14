Заключение прямого газового контракта с Россией помогло бы Украине обеспечить энергетическую безопасность и избежать скачков цен на газ, вызванных ростом цен на европейском рынке, заявил 14 сентября в эфире телеканала «Наш» сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко

С ноября 2015 года украинские власти перестали закупать газ из России напрямую, прибегая к реверсным схемам поставок из Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что прямые закупки газа у России не будут возобновлены.

Цены на газ в Европе перевалили за $800 за тысячу кубометров © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По словам Бойко, только прямой контракт с Россией сбережет украинскую промышленность от скачка цен на газ.

Ранее Госстат Украины опубликовал данные, согласно которым цены на коммунальные услуги для населения выросли за год в среднем на 29%.