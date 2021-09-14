С ноября 2015 года украинские власти перестали закупать газ из России напрямую, прибегая к реверсным схемам поставок из Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что прямые закупки газа у России не будут возобновлены.
«На рынке природного газа складывается реально угрожающая ситуация. В Европе, куда мы так стремимся, газ уже по 750 долларов за тысячу кубометров. К зиме эта цена будет расти. Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики. Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене по 3-4 тысячи гривен (111-148 долларов) за тысячу кубометров», — сказал Бойко в эфире телеканала «Наш».
По словам Бойко, только прямой контракт с Россией сбережет украинскую промышленность от скачка цен на газ.
Ранее Госстат Украины опубликовал данные, согласно которым цены на коммунальные услуги для населения выросли за год в среднем на 29%.