Главный администратор концертных программ, бывший главный администратор Киевского мюзик-холла Валентина Григоренко рассказала о том, как развлекалась с певицей Аллой Пугачевой на закрытой вечеринке, а позже примадонна ее даже не замечала. Такое признание Григоренко сделала в интервью изданию «Гордон», опубликованном 14 сентября

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«Приехали директора Союзконцерта, Росконцерта, Госконцерта — все. Будет Пугачева, любовь ее [музыкальный продюсер Евгений] Болдин, за которого она собирается замуж… Я сидела, наблюдала… Женя Болдин был очень красивый. Очень! Он такой, породистый. Ждали Аллу Борисовну 45 минут», — вспомнила Григоренко.

После концерта в ресторане, по ее словам, гости сменили локацию на сталинскую дачу, где не было света, поэтому в качестве люстр использовали автомобильные фары.

«Мы там веселились! Помню, Пугачева сказала: "Валюша, давай споем!" И мы какую-то песню с ней спели на два голоса. Ей-богу», — заявила Григоренко.

А «где-то через месяц или две недели» женщины встретились уже на территории Росконцерта, однако там, посетовала экс-администратор, артистка с ней даже не поздоровалась.

«Наверное, человек такой. Может, задумалась», — предположила Григоренко причины такого поведения звезды.

Валентина Григоренко в качестве директора концертных программ сотрудничала с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Анной Герман, Валерием Леонтьевым и другими. Сейчас женщина живет в Испании вместе с мужем бизнесменом Николаем Гребиныком.