Канадский шеф-повар и украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво пожаловался, что все годы его жизни на Украине его хейтят местные жители. Большой пост об этом он написал в Instagram 13 сентября

«Я хочу, чтобы ее (Украины — ред.) жители вкусно и полезно ели, чтобы Украина возвысилась опять как кормилица Европы, чтобы все вспомнили о том, что она сама может себя прокормить, и даже выращивать на экспорт. Так почему такое неуважение я встречаю каждый день? "Вали в свою страну", "Иди там делай", "Не знаешь язык", "За 11 лет мог бы научиться", "Выскочка"…

Я знаю 5 языков, еще один не может поместиться в голове пока что, это действительно сложно. За 11 лет я оставил Украине свое сердце, а там неважно, как я разговариваю, важно то, что я делаю и что чувствую», — написал повар.

Он заверил своих поклонников, что не собирается покидать страну и закрывать рестораны, а продолжит работать несмотря ни на что, а уж украинцы сами пусть решают, хейтить или присоединиться и тоже начать что-то делать.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, а в 2011 году начал работать на Украине, куда его пригласили продюсеры канала СТБ в качестве судьи проекта «МастерШеф».

Кроме того, Хименес возглавляет консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру. В Киеве эта фирма уже успела открыть несколько заведений: в 2016 году — ресторан китайской кухни, в 2017-м — кондитерскую, в 2018-м повар стал сооснователем одного из украинских ресторанов вьетнамской кухни, а в 2020-м открыл ресторан азиатской кухни.