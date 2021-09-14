В ходе торгов цена на газ достигла отметки $810,32 за тысячу кубов или 66,3 евро за МВт*ч.
С 6 сентября, когда газ продавали по $650, стоимость газа в Европе выросла на четверть, а за месяц — в полтора раза.
Причины роста цен на газ в ЕС в последние месяцы — высокая стоимость СПГ в Азии, где цены были еще выше и куда перенаправлялись все танкеры СПГ.
Однако в последние дни цены на газ в Европе уже превысили котировки спотовых площадок в Азии, что может привести к перенаправлению танкеров с СПГ с азиатского на европейский рынок.
Однако резкого падения цен ожидать не стоит, поскольку на рынок оказывают негативное влияние низкие запасы газа в Европе накануне отопительного сезона и нежелание европейских трейдеров заполнять хранилища — опять же из-за высоких цен на газ.