Стоимость газа в Европе на голландском хабе TTF, где торгуют сжиженным природным газом (СПГ), превысила $810 за тысячу кубических метров, следует из данных торгов 14 сентября

В ходе торгов цена на газ достигла отметки $810,32 за тысячу кубов или 66,3 евро за МВт*ч.

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Причины роста цен на газ в ЕС в последние месяцы — высокая стоимость СПГ в Азии, где цены были еще выше и куда перенаправлялись все танкеры СПГ.

Однако в последние дни цены на газ в Европе уже превысили котировки спотовых площадок в Азии, что может привести к перенаправлению танкеров с СПГ с азиатского на европейский рынок.

Однако резкого падения цен ожидать не стоит, поскольку на рынок оказывают негативное влияние низкие запасы газа в Европе накануне отопительного сезона и нежелание европейских трейдеров заполнять хранилища — опять же из-за высоких цен на газ.