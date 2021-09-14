Президент США Джо Байден пообещал, что не оставит Украину один на один с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Independent, опубликованном 13 сентября

«Нас, дипломатов, учат читать через множество слоев каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство», — сказал Кулеба.

«Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил США по приглашению президента Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины.

Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины.