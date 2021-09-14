Подозреваемый в жестоком двойном убийстве житель города Старобельска Дмитрий Федорченко скрывается от правосудия. На подконтрольной Киеву территории Луганской области задержать Федорченко до сих пор не удалось, преступник может скрываться в любой точке Украины, сообщает «Обозреватель» 14 сентября

По данным полиции, два убийства произошли в ночь с 29 на 30 августа. Жертвами маньяка стали родная тетя и одноклассник Федорченко: 74-летняя Людмила Федорченко и 36-летний Александр Елсуков. Источники «Обозревателя» в полиции сообщили, что убийца действовал с особой жестокостью: пожилая женщина погибла от множества ножевых ударов, фрагменты тела мужчины были найдены в разных районах города.

Серийный маньяк оказался убийцей гардеробщицы Верховной Рады © Simon Peter Tiu / flickr

В прокуратуре Луганской области журналистам рассказали, что подозреваемый, 36-летний Дмитрий Федорченко, стоял на учете у психиатра с диагнозом «параноидная шизофрения», злоупотреблял наркотиками, вел одинокую жизнь и не имел постоянной работы.

Правоохранитель в разговоре с журналистом «Обозревателя» сообщил, что Федорченко «хоть и болен, но чертовски умен и хитер»: он сумел сбить со следа следовых собак, отключил сотовый телефон, и может в данный момент скрываться в любой точке Украины.