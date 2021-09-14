«Двойное гражданство — это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ — ред). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что за рубежом проживают много украинцев, которые могли бы принимать участие в жизни и развитии страны.
Согласно конституции Украины, в стране разрешено только одно гражданство. При этом Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не России.