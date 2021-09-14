Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал введение в стране двойного гражданства, но только не с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 14 сентября, которую транслировали украинские телеканалы

«Двойное гражданство — это признак цивилизованной страны. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство — это норма. Конечно же, не допускается, для меня лично, двойное гражданство со страной-агрессором (РФ — ред). Это те вещи, которые прописаны в проекте закона», — сказал Шмыгаль.

Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Согласно конституции Украины, в стране разрешено только одно гражданство. При этом Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не России.