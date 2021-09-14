Если Дмитрий Разумков докажет, что пришел во власть с новой командой в надежде сделать жизнь лучше, а сама команда этого не хотела или оказалась непрофессиональной, у него будет шанс победить на выборах. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не первый зампред Рады Руслан Стефанчук.

Если Разумков докажет, что пришел во власть с новой командой в надежде сделать жизнь лучше, а сама команда этого не хотела или оказалась непрофессиональной, то он отделится и сам начнет формировать команду из профессиональных, медийных и незаангажированных лиц, уточнил эксперт.

«В стране насчитывается около 30% неопределившегося электората. На местных выборах в октябре уровень явки был очень низок, и это подтверждает тот факт, что люди уже не хотят голосовать за «Слугу народа» и другие политические силы, но пока не знают, кого бы поддержать. Размер этого электорального ядра постоянно возрастает, потому что люди разочаровываются как в оппозиционных, так и в провластных политических силах. И по факту на эту электоральную нишу Разумков и другие силы, которые сейчас будут формироваться, могут претендовать», — указал Стефанчук.

Но если гипотетически говорить о том, что Разумков победит на будущих президентских выборах, то это будет смягчение риторики, но многое также будет зависеть и от его команды, заключил собеседник издания.

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