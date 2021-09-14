На Украине могут ввести обязательную вакцинацию коллективов учебных учреждений. Об этом на пресс-конференции 14 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

«Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений», — сказал премьер.

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«Есть много примеров, когда родительские коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают директоров школ, какой процент учителей провакцинирован, они беспокоятся о здоровье своих детей», — сказал Шмыгаль.

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 3332 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели 2 321 156 человек, летальных случаев — 54 457.