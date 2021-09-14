Новая и бывшая девушки рэпера Тимати поскандалили в сети, уколов друг друга каждая по-своему. Происходящее между ними насмешило поклонников артиста и сделало рекламу крупнейшему мировому агрегатору. Соответствующие посты можно увидеть в Instagram

Истощенный Крутой вспомнил о прошлых жизнях Розенбаума © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Саша Донни. Пользователи сети заметили, что она очень сильно похожа на одну из бывших рэпера Алену Шишкову. Из-за чего родилась шутка о том, что музыкант заказывает себе подружек с AliExpress, а Донни прозвали «Шишковой с сайта AliExpress».

Бывшая рэпера, решив уколоть новую пассию Тимати, опубликовала в сториз видео, где танцует на фоне машины с названием того самого агрегатора.

«Сегодня загуглила что такое AliExpress, оказывается он занимает 32 место в списке самых посещаемых веб-сайтов в мире», — ответила Донни.

«Было много мужиков, мы поняли, посещаемость супер», «Когда хотела показаться крутой, но не вышло», «Жуть какая! Сама поняла, что сказала?», «Сама себя унизила, ты хоть поняла, что сказала?», «Почему Аленка не оставит новых девушек Тимати в покое? Или это единственный способ быть медийной?» — прокомментировали скандал двух блондинок пользователи.

Эту публикацию Донни выложила из украинской столицы, девушка родом из Чернигова, ее настоящее имя Александра Донец. Она закончила школу с углубленным изучением иностранных языков, а также стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Несмотря на спортивные успехи украинка сделала выбор в пользу модельного бизнеса и блогинга.