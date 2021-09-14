Президент РФ Владимир Путин вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Из-за этого предстоящий саммит ОДКБ и ШОС пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля 14 сентября

В телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом он должен находиться в самоизоляции.

Лущ рассказал об эффективности формирования в Белоруссии базы ОДКБ © Партия "Союз"

ШОС — международная организация, образованная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В 2017 году в организацию также вступили Индия и Пакистан.

Задачей ОДКБ является защита на коллективной основе независимости и территориальной целостности своих членов. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.