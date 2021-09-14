В телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом он должен находиться в самоизоляции.
«Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи», — говорится в сообщении пресс-службы.
ШОС — международная организация, образованная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В 2017 году в организацию также вступили Индия и Пакистан.
Задачей ОДКБ является защита на коллективной основе независимости и территориальной целостности своих членов. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.