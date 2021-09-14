По информации журналистов, у звездного наследника обнаружили доброкачественную опухоль в желчном пузыре, из-за чего Преснякову пришлось соблюдать строгую диету. Результатом ее стало похудение и серьезное беспокойство поклонников, которые тут же принялись давать артисту советы по выздоровлению.
Сам Пресняков просит фанатов не беспокоиться и регулярно рассказывает о своей жизни. Например, в одной из последних публикаций он составил список дел, которыми занимается. Это — подготовка к «Ледниковому периоду», репетиции в театре, работа над вторым альбомом его группы Multiverse и монтаж клипов на заказ.