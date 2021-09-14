Внук певицы Аллы Пугачевой и сын исполнительницы Кристины Орбакайте Никита Пресняков столкнулся с проблемами со здоровьем: у 30-летнего мужчины обнаружили серьезное заболевание. Об этом 14 сентября написала «Газета.ru»

Краснов перед смертью рассказал правду о Пугачевой © _alla.pugacheva/Инстаграм

Сам Пресняков просит фанатов не беспокоиться и регулярно рассказывает о своей жизни. Например, в одной из последних публикаций он составил список дел, которыми занимается. Это — подготовка к «Ледниковому периоду», репетиции в театре, работа над вторым альбомом его группы Multiverse и монтаж клипов на заказ.