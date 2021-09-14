Солист группы «Агонь» Антон Савлепов извинился перед жителями Николаева за то, что бросал в них туалетную бумагу. Прощения он попросил 14 сентября в сториз на своей странице в Instagram

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Туалетную бумагу в зрителей участники группы «Агонь» бросали во время концерта в Николаеве, приуроченного ко Дню города. Сразу после мероприятия жители, присутствовавшие на концерте, потребовали от исполнителей извинений.

«Агонь» — украинская поп-группа, основанная в начале 2016 года бывшими участниками группы «Quest Pistols» Антоном Савлеповым, Никитой Горюком и Константином Боровским.