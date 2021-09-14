«Я узнал, что некоторых жителей Николаева расстроила и оскорбила эта часть шоу. Извините, пожалуйста. У нас не было дурного мотива и желания огорчить вас», — написал музыкант.
Туалетную бумагу в зрителей участники группы «Агонь» бросали во время концерта в Николаеве, приуроченного ко Дню города. Сразу после мероприятия жители, присутствовавшие на концерте, потребовали от исполнителей извинений.
«Агонь» — украинская поп-группа, основанная в начале 2016 года бывшими участниками группы «Quest Pistols» Антоном Савлеповым, Никитой Горюком и Константином Боровским.