Киевский рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) оскандалился из-за приглашения российских коллег на Украину. Видео об этом 12 сентября на своем YouTube-канале опубликовал одесский радикал Сергей Стерненко

Рэпер на видео, опубликованном в соцсетях, пригласил своих российских коллег приехать на Украину и шепотом скандировал «Россия».

Стерненко также напомнил, что у Васильева много друзей из России, в частности — рэпер Баста, выступавший в Крыму.

Зачастил: Баста снова споет в Одессе © Василий Вакуленко/Инстаграм

«Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска…», — сказал на камеру рэпер.

В Instagram рэпер ответил на возмущенный комментарий, поинтересовавшись, почему видеться с россиянами и скандировать «Россия» — это преступление.

«Потому что у нас идет война уже 8 лет», — ответили Васильеву.

На это рэпер ответил: «У нас сейчас война?». Позже он добавил: «Подожди. А если он, че ты не на войне, а в своем Львове? Во Львове — война?».

Kyivstoner стал популярен благодаря каналу на YouTube, а также участию в группе «Грибы». В 2017 году он ушел из проекта и объявил о начале сольной карьеры.