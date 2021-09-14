Актер и шоумен Станислав Садальский «сдал» оперную диву Марию Максакову, опубликовав 14 сентября в Instagram ее снимки без фотошопа. Поклонники, видевшие ранее исключительно приукрашенные фото на ее странице, оказались в шоке

Краснов перед смертью рассказал правду о Пугачевой © _alla.pugacheva/Инстаграм Людмилой Максаковой, но долгое время рассказывал публике, что не в ладах с ее дочерью. Судя по последней публикации это не совсем так, и друг мамы довольно близок и с ее дочерью. На снимках Максакова-младшая задорно играет на гитаре в ярком красном платье.

«Женщина в красном опасна, женщину в красном не тронь, женщина в красном — прекрасна, женщина в красном — огонь. Кажется, что в нем такого? Глянул — и бросило в дрожь. Платье сошьешь у портного, а красоту не сошьешь», — подписал фотографии Садальский.

Однако подписчики его страсти не разделили, обратив внимание, что на своих страницах в соцсетях Максакова выглядит совсем по-другому, по всей видимости, значительно себя приукрашая.

«Таки да, так картошка жареная легла», «Сальце и вареники хорошо зашли», «Неужели Максакова? Распухла, будем думать, что пчелы искусали», «Как пожарная машина», «Мне почему — то ее искренне жаль, несмотря на все ее понты», «Не узнать, раздобрела», «А чего это ее так по всем швам разнесло?», «Ну и репа», — оценили пользователи.

Мария Максакова — экс-парламентарий ГД РФ, бывшая жена беглого депутата Дениса Вороненкова. Опасаясь преследования, он уехал в Киев, где в 2017 году был убит неизвестным прямо в центре города. Дело до сих пор не раскрыто. Певица осталась жить на Украине, но периодически приезжает в Россию.