По информации канала, Zivert пригласили выступить на корпоративе в турецком Бодруме, выплатив гонорар в 12 тыс. долларов вперед. Однако певица в последний момент перед вылетом отказалась от поездки, заявив, что не хочет ждать подготовку самолета.
Продюсером мероприятия оказался артист Аркадий Укупник, который обратился к юристу Александру Добровинскому с просьбой решить вопрос в судебном порядке. Но до этого дело не дошло: исполнительница решила не доводить дело до разбирательств и вернула деньги.
Zivert родилась в Москве, и почти сразу после ее появления на свет семья переехала в Одессу, где Юлия вместе с родителями прожила пять лет. Широкую популярность артистка получила в 2018 году, когда выпустила трек Life.