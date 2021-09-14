Певица Zivert (Юлия Сытник) вернула исполнителю и продюсеру Аркадию Укупнику 12 тыс. долларов (872 тыс. рублей) под угрозой суда. В чем оказалась причина спора 14 сентября рассказал Telegram-канал Mash

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Продюсером мероприятия оказался артист Аркадий Укупник, который обратился к юристу Александру Добровинскому с просьбой решить вопрос в судебном порядке. Но до этого дело не дошло: исполнительница решила не доводить дело до разбирательств и вернула деньги.

Zivert родилась в Москве, и почти сразу после ее появления на свет семья переехала в Одессу, где Юлия вместе с родителями прожила пять лет. Широкую популярность артистка получила в 2018 году, когда выпустила трек Life.