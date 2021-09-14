Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения «Запад-2021» вновь напомнили об уязвимости северной границы Украины. Об этом 13 сентября рассказал глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает The Independent

«Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы», — заключил Кулеба.

Он заявил, что совместные российско-белорусские маневры вдоль северной, восточной и юго-восточной границ позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.

Помимо этого, Украина опасается проблем с поставками энергоносителей, которые, по мнению Кулебы, сулит ей ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», тогда как после отмены санкций США Киеву больше не на кого надеяться.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. Топливо по магистрали планируют пустить уже в этом отопительном сезоне.

Россия неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Москва также подтвердила готовность продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.