По словам министра, она проходит через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, поэтому эта территория представляет «идеальное слабое место» для вторжения диверсионных групп.
«Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы», — заключил Кулеба.
Он заявил, что совместные российско-белорусские маневры вдоль северной, восточной и юго-восточной границ позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.
Помимо этого, Украина опасается проблем с поставками энергоносителей, которые, по мнению Кулебы, сулит ей ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», тогда как после отмены санкций США Киеву больше не на кого надеяться.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. Топливо по магистрали планируют пустить уже в этом отопительном сезоне.
Россия неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Москва также подтвердила готовность продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.