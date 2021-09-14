Краснов перед смертью рассказал правду о Пугачевой

Скончавшийся на прошлой неделе художник-постановщик с украинскими корнями Борис Краснов незадолго до смерти высказался о характере примадонны Аллы Пугачевой, для которой создавал «Рождественские встречи». Оказалось, что нрав певицы и правда - не самый простой, процитировала Краснова 14 сентября «Экспресс газета»

Эксперт объяснил спокойствие ФРГ на фоне дорожающего в Европе газа © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Если честно, я не позавидовал бы ни одному фавориту Аллы Борисовны. Да, она очень субъективна и по-женски непоследовательна. Но скольким людям помогла! Лично для меня самым сложным было чувствовать ее настроение. Чтобы дело спорилось, необходимо быть с Аллой, как говорится, на одной волне, и не дай бог сбиться с правильного курса. Последствия могут быть непредсказуемыми! Кстати, некоторые ее поступки могут повергнуть в шок», — заявил Краснов.

Он вспомнил один из таких эпизодов во время подготовки «Рождественских встреч» 1997 года. Тогда, рассказал сценограф примадонне понадобилась арка проход, правда в совершенно неподходящем для этого месте.

«Я прямо ей об этом сказал, за что получил такую встряску! В прямом смысле. Пугачева принялась трясти меня за грудки, да еще с такой силой, что я опешил. А когда понял, в чем дело, то отвел ее руки в стороны и пошел заниматься своими делами. Она тоже пошла. За кулисы, чтобы выплеснуть раздражение на бедной портьере. При всех своих больших странностях Пугачева — личность», — сказал постановщик.

Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет в одном из московских хосписов в ночь на 7 сентября. Долгое время сценограф боролся с последствиями очередного инсульта, но поправиться так и не смог.

На его похороны пришли многие звезды, в том числе и Пугачева, которая расплакалась у гроба своего постановщика и друга.