Газ в Евросоюзе дорожает, однако в Германии по этому поводу полное спокойствие. Такое положение дел может говорить только об одном: страна готова к полной загрузке «Северного потока - 2» («СП-2»), заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский. Его слова прозвучали в эфире YouTube-программе «Независимые»

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«Немецкие компании решают вопрос с "Северным потоком — 2", потому что в определенный момент встанет вопрос наполнения хранилищ — на улице холодает», — сказал аналитик.

По его словам, ЕС может прийти в итоге к отказу от газовой директивы в пользу дополнительных объемов газа, так как компании Евросоюза являются главными выгодоприобретателями проекта.

«Цена по долгосрочным контрактам для ФРГ составляет порядка 270 долларов против 750, которые мы видим на бирже», — пояснил энергетик.

Ранее журнал National Interest опубликовал информацию о пустеющих газовых хранилищах, которые подталкивают Европу к скорейшей сертификации «СП-2».