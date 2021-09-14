Специалист уверен, что запуск «СП-2» стабилизирует европейские цены на газ, вопрос только в сроках начала работы трубопровода.
«Немецкие компании решают вопрос с "Северным потоком — 2", потому что в определенный момент встанет вопрос наполнения хранилищ — на улице холодает», — сказал аналитик.
По его словам, ЕС может прийти в итоге к отказу от газовой директивы в пользу дополнительных объемов газа, так как компании Евросоюза являются главными выгодоприобретателями проекта.
«Цена по долгосрочным контрактам для ФРГ составляет порядка 270 долларов против 750, которые мы видим на бирже», — пояснил энергетик.
Ранее журнал National Interest опубликовал информацию о пустеющих газовых хранилищах, которые подталкивают Европу к скорейшей сертификации «СП-2».