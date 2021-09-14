Украинский врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор методики оздоровления, основанной на принципах генетического питания, Людмила Гончарова 13 сентября рассказала о правильном употреблении сала, передает РИА Новости

Диетолог научила есть сало с пользой для здоровья © Сommons.wikimedia/Beiot

Гончарова рекомендует есть сало отдельным приемом пищи. По ее словам, другие продукты не стоит есть за четыре часа до и после употребления сала.

«Пятьдесят граммов сала на один прием пищи — это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется», — рассказала врач.

Она посоветовала солить такой салат гималайской солью, содержащей много минеральных компонентов.