«Очень важно его употреблять в сыром виде. Только в таком виде оно обладает полезными свойствами. Если вы употребляете копченое сало, вареное или любое другое, то оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру», — объяснила диетолог.
Гончарова рекомендует есть сало отдельным приемом пищи. По ее словам, другие продукты не стоит есть за четыре часа до и после употребления сала.
«Пятьдесят граммов сала на один прием пищи — это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется», — рассказала врач.
Она посоветовала солить такой салат гималайской солью, содержащей много минеральных компонентов.