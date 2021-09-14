Сейчас российские ядерные силы полностью модернизированы в отличие от американских. Об этом заявил 13 сентября замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает РИА Новости

Бортник рассказал, что будет с Украиной, если США и Россия договорятся © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Кроме того, угроза для США также исходит и от Китая. Он призвал Соединенные Штаты начать двигаться быстрее в контексте бюрократических процедур для модернизации оружия.

«У вас такие соперники, как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно», — отметил он.

Кроме того, по словам Хайтена, США для улучшения отношений с Китаем необходимо наладить диалог, страны пока практически не разговаривают друг с другом.

Ранее в публикации американского журнала Popular Mechanics описали возможный сценарий начала третьей мировой войны, которая, как уверены в издании, будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.