Генерал отметил, что именно этим объясняется растущая угроза для США со стороны России.
Кроме того, угроза для США также исходит и от Китая. Он призвал Соединенные Штаты начать двигаться быстрее в контексте бюрократических процедур для модернизации оружия.
«У вас такие соперники, как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно», — отметил он.
Кроме того, по словам Хайтена, США для улучшения отношений с Китаем необходимо наладить диалог, страны пока практически не разговаривают друг с другом.
Ранее в публикации американского журнала Popular Mechanics описали возможный сценарий начала третьей мировой войны, которая, как уверены в издании, будет проходить между США и их противниками, вероятно, Россией или Китаем.