Новая четвертая волна коронавируса не будет сильно отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции. Об этом 13 сентября заявил российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, передает РИА Новости

Шведский экономист рассказал, как коронавирус повлиял на экономику Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — сказал он.

Поздняков также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Однако пока неизвестно, как именно поведет себя штамм «дельта».

В то же время инфекционист уверен, что тяжесть новой волны COVID-19 будет не меньшей, чем летом. Кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады.

При этом вакцинированные будут тоже болеть, но в более легкой форме.

«Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца», — сказал врач, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна.

Он выразил уверенность, что сейчас врачи готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если все будут продолжать соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет.

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 3332 новых случая заболевания COVID-19, летальных случаев — 97. С начала пандемии в стране заболели 2 321 156 человек, летальных случаев — 54 457.