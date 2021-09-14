Украинский политолог Валентин Гайдай посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не караулить российского лидера Владимира Путина «у туалета». Соответствующее видео опубликовали 13 сентября на YouTube-канале GolosTV UA

Киев делает невозможной даже гипотетически встречу Зеленского и Путина - Песков © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно», — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что в интересах Украины избежать подобного сценария.

В то же время по заявлению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча Путина с Зеленским даже гипотетически становится невозможной из-за условия последнего, что стороны будут обсуждать вопрос Крыма.

«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва готова говорить в первую очередь о выполнении Киевом минских договоренностей, соглашениях парижского саммита «нормандской четверки» и двусторонние соглашения.