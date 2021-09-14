Эксперт отметил, что форум в Давосе, Генассамблея ООН или саммит G20 — это потенциальная возможность для переговоров с сильными мира сего, а Киев, в свою очередь, заинтересован во встрече Путина и Зеленского.
«Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно», — подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что в интересах Украины избежать подобного сценария.
В то же время по заявлению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча Путина с Зеленским даже гипотетически становится невозможной из-за условия последнего, что стороны будут обсуждать вопрос Крыма.
«Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — сказал Песков.
Он отметил, что Москва готова говорить в первую очередь о выполнении Киевом минских договоренностей, соглашениях парижского саммита «нормандской четверки» и двусторонние соглашения.