Депутат Верховной рады Гео Лерос мог имитировать нападение на себя в 2020 году. Об этом 13 сентября сообщили на сайте Госбюро расследований (ГБР) Украины

Лерос потребовал от Зеленского объяснить, зачем за ним следит СБУ © скриншот с видео "bigmir net" заявил о возможном поджоге своего автомобиля, который обосновал своей политической деятельностью. Полиция возбудила уголовное дело, а позже Лероса исключили из партии «Слуга народа».

Его адвокаты инициировали допрос депутата фракции «Слуга народа» Николая Тищенко по делу о поджоге автомобиля и потребовали организовать допрос президента Украины Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и бывшего главу офиса Андрея Богдана.

Однако теперь ГБР проверит самого Лероса на причастность к делу.

Сотрудники Госбюро заметили в одном из Telegram-каналов видео под названием «Появились новые подробности поджога Mercedes Benz Лероса», на котором похожий на Лероса человек за деньги ищет соучастников для имитации нападения на себя лично «для создания иллюзии угроз якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти».

«При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по части 1 статьи 14 (подготовка к преступлению) и части 2 статьи 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа), о чем ГБР проинформировал офис генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в Единый реестр досудебных расследований», — сообщили в ГБР.