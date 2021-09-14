Украинский политолог Кость Бондаренко 13 сентября заявил, что идея перехода с кириллицы на латиницу на Украине невозможна, и ее никто не поддержит в стране, передает РИА Новости

Секретарь СНБО Данилов поддержал переход Украины на латиницу © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк Алексея Данилова.

По его словам, никто во власти не поддержал эту инициативу. Инициатива не находит поддержки со стороны народных депутатов, профильных институтов в составе академии наук.

«Поэтому Данилов может предлагать перейти хоть на иероглифы, но от этого ничего не изменится», — сказал Бондаренко.

Он отметил, что эта идея — «самодеятельность самого Данилова». Политолог назвал его человеком, у которого «достаточно много экстравагантных мыслей».

«Он просто получает хайп на этом и больше ничего», — подчеркнул политолог.

Ранее Данилов назвал переход на латиницу одной из фундаментальных вещей. Он добавил, что обучение английскому языку должно начинаться с детсадовского возраста. Однако затем он написал предложение латиницей и сделал в нем три ошибки. Секретарь СНБО заверил, что готов продолжить дискуссию, и призвал людей «смотреть хотя бы на шаг вперед».