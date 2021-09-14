На Украине существует большое количество радикалов, готовых спровоцировать конфликт с властью, который приведет к массовым беспорядкам и хаосу. Об этом 13 сентября заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый»

Волошин предупредил об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе © Волошин Волошин пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию. Украинский политолог Александр Семченко согласился с тем, что на Украине существует опасность гражданского конфликта и столкновений с властью. Однако он поспорил с депутатом Волошиным в том, что вопрос не в реакции Запада, а в правоприменительной практике внутри страны, из-за чего правонарушения остаются безнаказанными. Ранее президент страны Владимир Зеленский предрек Украине будущее лидера Европы. По мнению лидера страны, она стает «сильной, уверенной, успешной страной», поскольку «возможно все».