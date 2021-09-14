«В общество уже так глубоко вогнали вирус национализма и русофобии, что сейчас может найтись несколько сотен или десятков тысяч горячих голов, которые реально пойдут на штурм парламента, если не будет жёсткой позиции со стороны Запада», — подчеркнул парламентарий.
Волошин пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию.
Украинский политолог Александр Семченко согласился с тем, что на Украине существует опасность гражданского конфликта и столкновений с властью. Однако он поспорил с депутатом Волошиным в том, что вопрос не в реакции Запада, а в правоприменительной практике внутри страны, из-за чего правонарушения остаются безнаказанными.
Ранее президент страны Владимир Зеленский предрек Украине будущее лидера Европы. По мнению лидера страны, она стает «сильной, уверенной, успешной страной», поскольку «возможно все».